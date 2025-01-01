Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея получила тактильные экспонаты для размещения в здании на «Заводе Шпагина» Объёмные копии произведений искусства расположатся в 12 экспозициях нового музея Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

В Пермскую художественную галерею прибыли 40 тактильных копий произведений из основной экспозиции. Специалисты из мастерской Ольги и Михаила Шу (Москва) скопировали произведения из разных коллекций — от Древнего Египта до живописи XX века — для незрячих и слабовидящих посетителей.

В новой экспозиции на «Заводе Шпагина» тактильные копии — объёмные модели картин, скульптур и других музейных предметов, которые позволяют слабовидящим и незрячим людям «рассматривать» их на ощупь, ощущая все детали произведения, его форму и текстуру, — будут располагаться максимально близко к оригиналам произведений и сопровождаться аудиогидами с рассказами о предметах, а также будут снабжены этикетками, набранными шрифтом Брайля.

Тактильные копии будет размещены в 12 экспозициях. В залах древнерусского искусства незрячие и слабовидящие посетители смогут познакомиться с иконами «Святая Троица ветхозаветная» (1667) и «Спас Нерукотворный» (1676). В «Кабинете древностей» — с древнегреческим сосудом IV века до н.э. и статуэткой «Исида с Гором» (VII-VI в. до н.э.). В экспозиции западноевропейского искусства разместят «Мадонну с младенцем» Джованни Беллини (XVI в.) и пейзаж Яна Брейгеля (XVII в.), в экспозиции народного искусства — прялку и валёк XIX в.

Тактильные экспонаты, прибывшие в Пермь, протестировали эксперты из Пермской краевой специальной библиотеки для слепых.

В новом здании на территории «Завода Шпагина» впервые в Пермском крае создаётся полностью инклюзивная среда для людей с особенностями здоровья. Для достижения этой цели создана специальная программа «100% доступно». Так, для незрячих и слабовидящих посетителей в рамках программы по экспозиции будет проложен тифломаршрут.

