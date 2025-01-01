Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В новом здании Пермской галереи будет создан полноценный тифломаршрут Галерея создаёт инклюзивную среду «100% доступно» Поделиться Твитнуть

Эксперты по инклюзивной среде в Пермской галерее

Пермская государственная художественная галерея

Как рассказали «Новому компаньону» в Пермской художественной галерее, для слабовидящих и незрячих посетителей в настоящее время разрабатывается тифломаршрут по экспозиции нового музейного здания на территории «Завода Шпагина».

Маршрут будет состоять из двух частей: навигационной и экскурсионной. Навигационная часть подразумевает самостоятельное передвижение незрячих посетителей по зданию; экскурсионная часть будет знакомить с произведениями искусства, представленными тактильными копиями экспонатов.

На входе в галерею незрячие посетители смогут получить специальное устройство, которое будет синхронизировано с bluetooth-метками, установленными по периметру всех экспозиций. Устройство будет определять местонахождение гостя и предлагать маршрут, а аудиогид расскажет, что находится в зоне действия каждой метки. Тексты для аудиогидов, ориентированные на разновозрастную аудиторию незрячих гостей, пишут профессиональные тифлокомментаторы; они будут проанализированы незрячим экспертом-корректором.

Все этикетки к экспонатам и элементы внутримузейной навигации будут продублированы шрифтом Брайля.

Пермская государственная художественная галерея

Как уже сообщал «Новый компаньон», ещё одним элементом тифломаршрута станет специальная тактильная полоса на полу здания, которая позволит ориентироваться с помощью трости. Средства на её создание собираются на благотворительном художественном проекте.

Специалисты галереи уже провели аудит нового здания, чтобы оценить удобство планируемого маршрута для передвижения незрячих посетителей, вместе с московским экспертом и консультантом по музейным инклюзивным проектам Галей Новотворцевой и незрячим музейным волонтёром Тимофеем Горшковым.

Галя Новотворцева — специалист по адаптации культурных инициатив для незрячих и слабовидящих посетителей, тифлокомментатор, преподаватель ориентировки и мобильности, автор многочисленных статей по адаптации музейных программ для незрячих и слабовидящих. На протяжении последних 11 лет проводит экскурсии, создаёт тифлокомментарии, тифломаршруты и тактильную графику для разных музеев России, сотрудничает с Еврейским музеем и центром толерантности, Домом культуры ГЭС-2, Государственной Третьяковской галереей, Государственным историческим музеем и другими институциями.

Тимофей Горшков — выпускник юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, инклюзивный (незрячий) волонтёр. Консультирует по вопросам доступности ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музей современного искусства «Гараж», Дом культуры ГЭС-2, Мастерскую тактильных макетов Михаила и Ольги Шу и другие учреждения. Участвовал в создании тифломаршрутов для Музея русского импрессионизма, Пушкинского музея, Третьяковской галереи, Дома-музея Марины Цветаевой, Дома культуры ГЭС-2.

Директор Пермской галереи Юлия Тавризян сообщила, что в новом здании галереи на «Заводе Шпагина» учтены стандарты доступной среды и для других категорий людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, предусмотрена инклюзивная среда для колясочников.

Маршрут для незрячих и слабовидящих посетителей создается в рамках проекта «100% доступно», который реализуется благодаря победе Пермской художественной галереи в грантовом конкурсе программы «Музеи Русского Севера» Благотворительного фонда «Доброта Севера» при поддержке компании «Северсталь» и компаний-партнеров — «Силовые машины», «Лента», «Скандинавия», «Свеза», FUN&SUN, «Мобиус Технологии», «Северсталь-инфоком».

Автор и куратор проекта «100% доступно» — Ольга Гусева.

Ольга Гусева, автор и куратор проекта «100% доступно», ведущий научный сотрудник Пермской галереи:

— Еще на этапе создания концепции новых экспозиций Пермской галереи и мы, и проектировщики опирались на принципы инклюзии. Право на доступ к искусству имеет каждый человек вне зависимости от его физических возможностей или любых других различий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.