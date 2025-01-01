Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская художественная галерея открывает арт-резиденцию в конноспортивном клубе Созданные произведения будут проданы на благотворительном аукционе Поделиться Твитнуть

Фото: Кристина Евстафьева

В конноспортивном комплексе в поселке Ферма откроется арт-резиденция для художников «Конный мир». Это совместный проект Федерации конного спорта Пермского края и Пермской художественной галереи, посвященный созданию образа прекрасного, доброго и преданного животного — лошади.

Яна Дорофеева, художественный куратор арт-резиденции «Конный мир»:

— Испокон веков между искусством и лошадьми существовала и до сих пор существует нерушимая связь. Лошадь — один из первых объектов изобразительного искусства, запечатлённый ещё в наскальных рисунках. На дворе XXI век с его технологическим прогрессом и искусственным интеллектом, а лошадь по-прежнему остаётся объектом поклонения и восхищения, источником вдохновения для художников и одним из самых популярных животных в искусстве. Грация, сила, изящество, свободный дух, а иногда непокорство и бунт гармонично уживаются в них с верностью и любовью к человеку. Художественные образы, вдохновленные красотой этих величественных животных, привлекают людей и сегодня.

Арт-резиденция пройдёт с 19 по 28 сентября. В ней участвуют семь пермских художников: председатель Пермского отделения Союза художников Максим Нурулин, Ольга Пешкова, Яна Дорофеева, Анна Демидова, Ирина Пьянкова, Анна Бурдина и Юлия Трубина Юлия.

Конноспортивный комплекс Пермского края обеспечит для художников проживание, питание, необходимые для творчества материалы, экскурсии, пленэры. Участники резиденции будут наблюдать за жизнью лошадей и делать зарисовки. Для того чтобы полностью погрузиться в мир лошадей и жизнь спортивного комплекса, художники смогут побыть в роли кузнеца, конюха, ветеринара, коновода, спортсмена.

В ноябре состоится благотворительный аукцион, где будут представлены работы, созданные в рамках резиденции. На аукцион приглашаются владельцы лошадей, любители конного спорта, представители пермского бизнеса, коллекционеры искусства.

Собранные на аукционе средства будут направлены на улучшение инклюзивной среды в новом здании Пермской художественной галереи, на повышение доступности новых экспозиций для незрячих посетителей. На эти средства планируется приобретение и монтаж тактильных полос для трости, по которым будут выстроены маршруты по экспозициям.

Тактильные полосы в комплексе с тактильными копиями произведений искусства и этикетками, отпечатанными шрифтом Брайля, дадут возможность незрячим гостям посещать галерею абсолютно самостоятельно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.