Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская художественная галерея открыла последнюю выставку во временном хранилище Картины, созданные на арт-резиденции «Конный мир», будут проданы на аукционе 21 ноября

Ольга Шур

С 10 по 14 ноября в выставочном зале Пермской художественной галереи на ул. Окулова, 75, корпус 3 — во временном хранилище на заводе «Телта» — состоится предаукционный показ работ, созданных участниками арт-резиденции «Конный мир».

Арт-резиденция «Конный мир» — совместный проект Федерации конного спорта Пермского края и Пермской художественной галереи, задуманный как творческий эксперимент для профессиональных художников.

Резиденция прошла в сентябре в конноспортивном комплексе посёлка Ферма. В ней приняли участие семь пермских художников: Максим Нурулин, Ольга Пешкова, Яна Дорофеева, Анна Демидова, Ирина Пьянкова, Анна Бурдина и Юлия Трубина.

В течение десяти дней художники жили и работали в конноспортивном комплексе, наблюдали за лошадьми, изучали их характеры, участвовали в тренировках и работе на конюшнях. Этот опыт позволил каждому участнику создать собственный художественный образ лошади — от реалистичных портретов до фантазийных интерпретаций.

Яна Дорофеева, участница арт-резиденции «Конный мир», музейный педагог Пермской галереи:

— Для меня этот опыт стал важным как в профессиональном, так и в личном отношении. Самые запоминающиеся моменты — это ранние утренние часы, когда вместе с коневодом Ольгой мы выходили кормить лошадей, раскладывать корм и сено. Особенно запомнилось, когда идешь по темному манежу среди конюшен, а навстречу бегут местные коты — хранители покоя своих больших и сильных соседей.

По итогам арт-резиденции было созданы 23 работы, которые можно увидеть в экспозиции предаукционной выставки.

Работы будут продаваться на благотворительном аукционе, который состоится 21 ноября в конноспортивном комплексе. Средства, вырученные от продаж, будут направлены на реализацию программы по повышению доступности Пермской художественной галереи для незрячих посетителей.

«Новый компаньон» уже писал о программе создания инклюзивной среды в новом здании Пермской галереи на территории «Завода Шпагина» «100% доступно»: о создании тифломаршрутов и тактильных копий экспонатов.

Вход на предаукционную выставку «Конный мир» (0+) с 10 по 14 ноября — свободный, выставочный зал работает с 11:00 до 19:00.





