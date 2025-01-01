Годовая инфляция в Пермском крае снизилась до 8,98% Но всё ещё превышает общероссийский уровень Поделиться Твитнуть

Центробанк

В Пермском крае в октябре 2025 года зафиксирован рост уровня цен на 0,65% по сравнению с сентябрём. В годовом исчислении инфляция снизилась до 8,98%, но всё ещё превышает общероссийский показатель 7,71% и показатель по ПФО — 8,66%, сообщили в Отделении Пермь Банка России.

В течение октября наблюдалось общее повышение стоимости продовольственных товаров. Это обусловлено увеличением затрат производителей отдельных продуктов питания. Одной из причин повышения цен на непродовольственные товары стал недостаточный рост объёмов выпуска отдельных видов продукции при высоком спросе. В то же время услуги подешевели, что в основном связано с сезонным снижением спроса на туризм и отдых.

По сравнению с сентябрём ценовое давление в регионе усилилось. В большей мере, это обусловлено переносом роста издержек на производство продуктов питания (за исключением сезонности). На легковые автомобили рост цен возобновился из-за роста спроса.

Среди продовольственных товаров в Прикамье наибольшее снижение за месяц показали цены на сахар (-2,69%), повышение — на куриные яйца (+10,57%), при этом по сравнению с показателями прошлого года они стали лидером по снижению цену (-10,32% к АППГ). За год сильнее всего подрожали рыбопродукты (+21,62%).

Среди непродовольственных товаров за месяц сильнее всего подешевели печатные издания (-1,48%), за год — легковые автомобили (-3,15%). Наиболее ощутимое подорожание за месяц зафиксировано на компьютеры (+3,13%), за год — на моторное топливо (+13,32).

Сильнейший спад цен за месяц на услуги в Прикамье зафиксирован на услуги в сфере зарубежного туризма (-13,32%), рост — на бытовые услуги (+2,12%). При этом по сравнению с октябрём 2024 года все виды услуг показали только рост или стагнацию, сильнее всего подорожали услуги организаций культуры (+23,08%).

Центробанк

В России в целом годовой уровень инфляции продолжает показывать тенденцию к снижению, но по-прежнему цены растут высокими темпами. Центральный Банк РФ намерен длительное время поддерживать высокие процентные ставки в экономике, воздействуя на кредитование и сбережения для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 году.

По сравнению с прошлым месяцем, уровень инфляции в Пермском крае снизился на 0,29 п.п. Как писал «Новый компаньон», по итогам сентября показатель сложился в 9,27%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.