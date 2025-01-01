Продукты питания в Пермском крае подорожали на 1,2% Особенно заметно выросли в цене огурцы и помидоры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рост цен на продовольственные товары в Пермском крае за октябрь 2025 года составил 1,2%, сообщает Пермьстат.

Цены на овощи претерпели значительные изменения. Особенно заметно подорожали огурцы и помидоры (на 16-26%), что связано с сезонными колебаниями.

Большинство фруктов тоже стали дороже (на 0,1-15,3%), за исключением яблок, груш и сухофруктов, которые подешевели на 1-2,9%.

Куриные яйца в октябре выросли в цене на 10,6%, мясокопчености — на 5%, субпродукты — на 2,3%, мясо птицы и говядина — на 1,6-1,9%, колбасные изделия и мясо птицы — на 1,8%, сыры — на 1,3%, шоколад — на 4,8%, карамель — на 3,2%, зефир и пастила — на 2,1%, натуральный растворимый кофе — на 4,9%, мука — на 2,6%.

В пределах 3% снизились цены на мясные и фруктово-ягодные консервы, свинину (кроме бескостного мяса), творог, газированные напитки и сахар.

Стоимость услуг в сфере общественного питания увеличилась на 0,4%.

В целом индекс потребительских цен в октябре 2025 года в Пермском крае составил 100,7%.

