Музыка каждый день

Пермский музыкальный колледж приглашает на 30-летие специальности «Музыкальное искусство эстрады». Специально по этому случаю приедут выпускники разных лет, выступающие сейчас в ведущих российских и зарубежных эстрадно-джазовых коллективах. Основную программу представит биг-бэнд под управлением заслуженного артиста России Евгения Манцирина, который исполнит композиции в авторской аранжировке маэстро — микс из хитов прошлого и экспериментов будущего.

Филипп Чижевский впервые выступит в Перми в качестве главного дирижёра Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова. В программе — Концерт для скрипки с оркестром «Памяти ангела» Альбана Берга и Симфония № 4 Дмитрия Шостаковича. Солировать на скрипке будет народный артист России Вадим Репин. Альбан Берг — австрийский композитор-экспрессионист. В его сочинениях можно услышать отголоски мрачного начала XX века; композитор предвосхитил величайшую трагедию человечества, но сам её не застал. Он умер в 1935 году, и в том же году написал свой «реквием» — Концерт для скрипки с оркестром «Памяти ангела», посвящённый девушке, умершей в 18 лет, — дочери знаменитого архитектора Вальтера Гропиуса. Грандиозная Четвёртая симфония Дмитрия Шостаковича — произведение со сложной структурой, наполненное противоречиями, грустное и комическое одновременно. Шостакович начал писать эту музыку в сентябре 1935 года, премьера должна была состояться осенью 1936-го, но после статей «Сумбур вместо музыки» и «Балетная фальшь» началась травля композитора. Только спустя четверть века Четвертая симфония пришла к слушателям — её премьера состоялась в 1961 году.

Концерт для тех, кто любит Twin Peaks, вишнёвые пироги, восхитительный кофе, красный бархат, тайны, сов, звук лесопилки, музыку Анджело Бадаламенти и живое звучание оркестра. Музыки из сериала Twin Peaks Дэвида Линча и Анджело Бадаламенти в исполнении большого оркестра. Аранжировки екатеринбургского композитора Антона Леонтьева, постановка Марии Рубиной. За пультом — Пётр Белякин, за Джули Круз поёт Кристина Рассадникова. В честь культового сериала «Триумф» подготовил эксклюзивный мерч и не менее эксклюзивное меню напитков и закусок.

Концерт, посвящённый 50-летию Пермского государственного института культуры, объединит выпускников разных лет. Поздравить alma mater с юбилеем на сцену выйдут приглашённый солист Мариинского театра Владислав Куприянов, ведущая солистка Пермской оперы Наталья Буклага, актриса театра и кино Светлана Пермякова, актёр и кинорежиссёр Антон Богданов, артисты театра «Балет Евгения Панфилова» и коллективы «ПермьКонцерта». Специальным гостем вечера станет Академический ансамбль песни и танца Удмуртской Республики «Италмас» (Ижевск).

Программа ноябрьского вечера из авторского цикла камерных концертов Натальи Кирилловой целиком посвящена наследию Николая Ракова и выстроена так, чтобы показать многогранность его лирического дарования в разных жанрах и для разных составов. В нее вошел ряд вокальных сочинений, соната для флейты и фортепиано, несколько пьес для скрипки и фортепиано, вторая часть Первого концерта для скрипки, а также сюита для трубы и фортепиано, что позволяет услышать композитора и как мастера «поющей» мелодии, и как тонкого знатока исполнительской природы струнных и духовых инструментов. В концерте участвуют: Наталья Кириллова (сопрано), Виталий Беляков (флейта), Роман Исхаков (скрипка), Антон Одинцов (труба), Кристина Рассадникова (фортепиано) и Алексей Сучков (фортепиано).

Песни об ангелах, возвещающих людям о горнем мире, укрывающих своими незримыми крылами нас от всякого зла. Песни о душе и человеческой жизни с её радостями и горестями, обретениями и потерями, поисками утраченного рая. О том времени, когда близится и наступает назначенный час и жизнь земная завершается, а за ней… В программе концерта — духовные стихи и песни в сопровождении гуслей, лиры, леверсной арфы, равдрама, виолы да гамба и рамочных барабанов. Участники проекта — этномузыканты Ирина Пыжьянова, Ольга Сёмочкина и Ольга Ирисова.

XII фестиваль-конкурс моноспектаклей «МОНОфест» собрал 11 спектаклей в одном из сложнейших и интереснейших театральных жанров. Dyimovochka trip (18+) театра «Блоха» (Санкт-Петербург) — погружение в микромир крошечной героини Андерсена (28 ноября, 19:00 и 21:00; 1 декабря, 12:00 и 20:00, цветочный магазин Les Fleurs Du Mal, ул. Пермская, 43). «Моя война» (12+) — театральная фантазия о жизни Чарли Чаплина (28 ноября, 19:00, Дом актёра). «15 172» (18+) — хореографическое откровение о ВИЧ (28 ноября, 21:00, театр «Балет Евгения Панфилова»). «Порфирий» (16+) — медитативный детективный мэшап романа Достоевского и новелл Акутагавы (29 ноября, 16:00, Дом актёра). «Скромный американец» (16+) — рефлексии юноши под 50 (29 ноября, 18:00, «Сцена-Молот»), «Владимир Маяковский: Послушайте!» (12+) — разговор под гитару и с танцами о природе творчества (29 ноября, 21:00, театр «Балет Евгения Панфилова»). «Ольга. Запретный дневник» (18+) — кривая судьбы музы Ленинграда по стихам, прозе и материалам следственного дела Ольги Берггольц (30 ноября, 18:00, Пермский ТЮЗ). «Русская смерть. Воспоминания о спектакле» Дмитрия Волкострелова (18+) — ностальгические рефлексии режиссера по ушедшей в никуда постановке (30 ноября, 21:00, «Сцена-Молот»).

Оркестру русских народных инструментов им. В.А. Салина — 40 лет. На одной сцене с оркестром выступят звёздные гости — лауреаты всероссийских и международных конкурсов: лирический баритон, приглашенный солист нескольких оперных театров и дирижёр Цзян Шанжун, выдающийся виолончелист Марк Дробинский, меццо-сопрано Наталья Буклага, одна из лучших исполнительниц на домре и мандолине Екатерина Мочалова. В концерте примет участие восьмилетний виртуоз-балалаечник, учащийся пермской музыкальной школы № 10 Никита Колякин. Программа — разнообразная и необычная. Концерт откроется увертюрой к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, а завершится увертюрой к кинофильму «Дети капитана Гранта» Исаака Дунаевского. В программе — любовные арии из опер Моцарта, Рахманинова, Щедрина и оперетт Кальмана и Легара; инструментальные произведения Мусоргского, Рахманинова, Чайковского, Альбениса, Сен-Санса и других композиторов в оригинальных аранжировках для оркестра русских народных инструментов.

Концерт брасс-квинтета солистов оркестра Пермской оперы объединяет композиторов, чьи произведения давно стали частью мирового музыкального наследия, и те, кто продолжает развивать эту традицию сегодня. Музыка Иоганна Себастьяна Баха формирует основу программы строгостью формы и внутренней собранностью. Виртуозная энергия Жан-Батиста Арбана раскрывает блеск медных инструментов, а сочинения Виктора Эвальда демонстрируют, насколько камерная музыка для брасс-квинтета может быть поэтичной и объемной. Александра Аратюняна отличает яркий тембр и эмоциональная выразительность, тогда как в музыке Олега Облова слышится живой отклик современности. Вместе эти произведения выстраивают естественный диалог между эпохами. Так рождается программа, в которой прошлое и настоящее не спорят, а дополняют друг друга, превращая концерт в разговор о красоте, дыхании и силе музыкального звучания. В составе ансамбля — Антон Одинцов и Юльян Волков (трубы), Евгений Морозов (валторна), Николай Смольников (тромбон) и Алексей Соколов (туба).

Праздник «Тол вӧсь» проводится после завершения осенних сельскохозяйственных работ. Главное действо — общее моление в священной роще и раздача собравшимся ритуальной каши, крупу и мясо для которой собирают со всех окрестных сёл и деревень. Вторая часть праздника проходит в центре села и начинается с обряда «Дöдьы кыткон» («Запрягаем сани») — по традиции, в этот день телегу меняют на сани. Кроме того, в программе силовой экстрим, футбол с метлой, хоровод дружбы, ремесленные мастер-классы, угощение травяным чаем, концерт удмуртских фольклорных коллективов.

