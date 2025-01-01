Годовая инфляция в Пермском крае по итогам сентября выросла до 9,27% И всё ещё превышает общероссийский уровень Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в сентябре 2025 года, согласно информации, предоставленной Росстатом, зафиксировано повышение цен на 0,27% по сравнению с августом. В годовом исчислении инфляция несущественно повысилась на 0,02% (до 9,27%). Тем не менее, показатель превышает общероссийский уровень в 7,98%. Об этом сообщили в Отделении Пермь Банка России.

В сентябре цены на продукты снизились (на 0,38%), что связано с хорошим сезонным урожаем фруктов, ягод, овощей, грибов и увеличению их на прилавках. В то же время, непродовольственные товары стали дороже (+0,47%), что связывают с ослаблением рубля и недостаточными объёмами производства при высоком спросе. Рост цен на услуги (+0,89%) объясняется повышением интереса к зарубежному отдыху.





В сентябре, по сравнению с предыдущим месяцем, ценовое давление не изменилось. Как и в прошлом месяце (без учёта сезонности), цены на продукты питания снизились благодаря местному урожаю плодоовощной продукции. Дополнительно, отдых в странах Юго-Восточной Азии подорожал больше, чем обычно, что обусловлено, в том числе, перераспределением спроса с курортов российского юга.

Фото: пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России





Годовая инфляция в России показывает снижение, но её уровень считается высоким. Для медленного роста цен Банк России продолжит поддерживать высокие процентные ставки для воздействия на кредитование и спрос, тем самым в 2026 году инфляция должна снизиться до 4—5% и в дальнейшем оставаться на уровне 4%.

