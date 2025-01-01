В Пермском крае снизились цены на экскурсии и зарубежный туризм Дешевле стали и билеты на поезд Поделиться Твитнуть

В октябре 2025 индекс потребительских цен на услуги в Пермском крае составил 99,8%, сообщает Пермьстат.

Основной вклад в его снижение внесли значительные скидки на экскурсионные услуги (на 14,1%), услуги в сфере зарубежного туризма (на 13,3%) и проезд на поездах дальнего следования (на 4,3%).

Вместе с тем, некоторые услуги подорожали: физическая культура и спорт (на 6,6%), ветеринарные услуги (на 4%) и медицинские услуги (на 1,1%). Цены на бытовые услуги выросли в диапазоне от 0,3 до 8,3%.

Индекс потребительских цен на все товары и услуги в октябре 2025 года в Пермском крае сложился на уровне 100,7%.

