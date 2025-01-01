Ювелирные изделия в Прикамье взлетели в цене на 13,6% Парфюмерия, галантерея и средства связи подешевели на 1% Поделиться Твитнуть

За октябрь цены на непродовольственные товары в Пермском крае выросли в среднем на 0,8%, сообщает Пермьстат.

Некоторые виды детской, женской и мужской одежды, обуви и трикотажных изделий подорожали на 0,1-8,3%.

Ювелирные изделия стали дороже на 13,6%, персональные компьютеры — на 3,1%, металлическая посуда и бытовые металлические предметы — на 2,5%. Прирост цен на легковые автомобили, электротовары, стройматериалы, моющие и чистящие средства не превысил 1%.

Одновременно стеклянная и фарфоровая посуда, часы, парфюмерия, галантерея и средства связи подешевели на 1%.

Цены на лекарства выросли на 0,8%, из них жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — на 0,7%. Стоимость медикаментов и перевязочных материалов увеличилась на 0,7-1,2%.

Дизельное топливо подорожало на 2,1%, а автомобильный бензин всех марок — на 1,5-1,9%.

