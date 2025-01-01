Бывший глава пермского минздрава по-прежнему останется под домашним арестом Прокуратуре вторично не удалось отправить Вадима Плотникова в СИЗО Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми 18 ноября апелляционный суд рассмотрел представление прокуратуры на постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему главе краевого минздрава Вадиму Плотникову. Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», надзорный орган вторично пытался настоять на помещении врача в СИЗО, считая, что домашний арест, выбранный в качестве меры пресечения, не соответствует тяжести инкриминируемых Плотникову правонарушений.

Домашний арест в качестве меры пресечения для Вадима Плотникова был определён 12 ноября Свердловским районным судом в Перми. После этого прокуратура уже пыталась отправить экс-министра под арест, получила отказ и направила представление в арбитраж.

Напомним, бывшему министру здравоохранения Пермского края, а затем — главному пульмонологу региона инкриминируют получение взятки на сумму свыше 17 млн руб. По данным следствия, во время руководства пермским медучреждением он предложил поставщику медикаментов и оборудования приобрести для него частный дом с земельным участком в Пермском районе в обмен на общее покровительство и создание преференций при заключении и реализации госзаказов. Недвижимость он получил в 2021 году, её стоимость оценили в более 17 млн руб.

Кроме того, правоохранительные органы заинтересовались принадлежащей Плотникову недвижимостью на Кипре.

