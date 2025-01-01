В Перми следователи задержали бывшего министра здравоохранения Его обвиняют в получении взятки на 17 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае задержан бывший главврач тубдиспансера и экс-глава минздрава Прикамья. Ему инкриминируют получение взятки на сумму свыше 17 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По предварительным данным, подозреваемый, будучи главой одного из пермских медучреждений, предложил поставщику медикаментов и оборудования приобрести для него частный дом с земельным участком в Пермском районе. В обмен он гарантировал общее покровительство и создание преференций при заключении и реализации госзаказов. В 2021 году он получил от взяткодателя недвижимость, оцененную на сумму свыше 17 млн руб.

Подозреваемого задержали полицейские, сотрудники СК по Прикамью и бойцы Росгвардии. Следователи возбудили уголовное дело по факту взяточничества в особо крупном размере. Сейчас решается вопрос о содержании под стражей в качестве меры пресечения.

По данным источников «Нового компаньона», речь идёт о Вадиме Плотникове, который в 2021 году покинул пост главного врача краевого тубдиспансера.

В 1981-1999 годах он работал врачом-анестезиологом МУЗ «15 Детская больница», а после, до 2004 года, — директором Пермского филиала компании ACNielsen.

В разные годы Плотников был начальником отдела маркетинга ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Пермской области», отдела по управлению бюджетными учреждениями краевого минздрава, главой агентства по управлению учреждениями здравоохранения Прикамья. В 2009 году стал руководителем управления здравоохранения Перми.

С 2016 года Плотникова назначили замминистра здравоохранения Пермского края, а в сентябре того же года — и.о. министра здравоохранения Прикамья. На этом посту он проработал до сентября 2017 года. В июне 2018-го Вадим Плотников возглавил клинический фтизиопульмонологический медицинский центр Пермского края.

