Вадим Плотников покидает пост главного врача краевого тубдиспансера Исполняющим обязанности руководителя медучреждения станет Елена Новикова Поделиться Поделиться Твитнуть

Вадим Плотников

Главный врач ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» (г. Пермь, шоссе Космонавтов, 160) Вадим Плотников покидает свой пост. Об этом сообщает properm.ru.

Как заявил Потников корреспондентам портала, сейчас он находится в отпуске, из которого уже не вернётся. Вадим Плотников не только завершает работу в системе здравоохранения региона, но и покидает Пермский край.

Временно исполнять обязанности руководителя клиники будет замглавного врача по медицинской части Елена Новикова.

Вадим Плотников родился 23 апреля 1958 года, окончил Пермский государственный медицинский институт.

В 1981–1999 годах работал врачом-анестезиологом МУЗ «15 Детская больница»; затем, до 2004 года. — директором Пермского филиала компании ACNielsen г. Перми.

В 2005–2006 годах — начальник отдела маркетинга ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Пермской области»; с 2006 по 2007 год возглавлял отдел по управлению бюджетными учреждениями министерства здравоохранения Пермского края; в 2007 возглавил агентство по управлению учреждениями здравоохранения Пермского края, в 2009 году — управление здравоохранения города Перми.

В марте 2016 года Плотников назначен замминистра здравоохранения Пермского края, а в сентябре того же года — и. о. министра здравоохранения Прикамья. Покинул министерский пост в сентябре 2017 года. В июне 2018 года Вадим Плотников был назначен главным врачом клинического фтизиопульмонологического медицинского центра Пермского края.

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