Экс-главу минздрава Пермского края Вадима Плотникова пытаются отправить в СИЗО На время следствия по делу о взятке он находится под домашним арестом

Константин Долгановский

Прокуратура пытается отправить бывшего главврача тубдиспансера и экс-главу Минздрава Пермского края Вадима Плотникова в СИЗО. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», соответствующее представление внесено на постановление суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, Вадиму Плотникову инкриминируют получение взятки на сумму свыше 17 млн руб. По данным следствия, во время руководства пермским медучреждением он предложил поставщику медикаментов и оборудования приобрести для него частный дом с земельным участком в Пермском районе в обмен на общее покровительство и создание преференций при заключении и реализации госзаказов. Недвижимость он получил в 2021 году, её стоимость оценили в более 17 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено 9 ноября, а 12-го числа Свердловский районный суд Перми избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 января 2026 года. Ходатайство следкома об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей было отклонено. Сейчас надзорный орган настаивает на СИЗО, поскольку считает, что домашний арест не соответствует тяжести инкриминируемых действий.

