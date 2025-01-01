Экс-главу минздрава Прикамья Вадима Плотникова отправили под домашний арест Бывшего чиновника и главврача обвиняют в получении крупной взятки Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

По решению Свердловского районного суда Перми бывшего главврача тубдиспансера и экс-главу минздрава Прикамья Вадима Плотникова отправили под домашний арест. Он пробудет там до 8 января 2026 года.

В ходе судебного заседания прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста. Представитель надзорного ведомства, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», сослался на то, что обвиняемый может скрыться от следствия и влиять на свидетелей. Помимо этого, у обвиняемого есть связи в органах власти.

В то же время, защита Вадима Плотникова утверждала, что доводы ходатайства не подтверждаются фактами. Сам Плотников на судебном заседании заявил, что «не совсем согласен с позицией Следственного комитета», и попросил не заключать его под стражу. Скрываться от следствия или препятствовать расследованию дела он не намерен, отметил фигурант.

Как ранее писал «Новый компаньон», экс-главврачу инкриминируют получение взятки на сумму свыше 17 млн руб. По данным следствия, будучи главой одного из пермских медучреждений, он предложил поставщику медикаментов и оборудования приобрести для него частный дом с земельным участком в Пермском районе. В обмен он гарантировал общее покровительство и создание преференций при заключении и реализации госзаказов. В 2021 году он получил от взяткодателя недвижимость, оцененную дороже 17 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.