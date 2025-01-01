У экс-главы минздрава Прикамья обнаружили квартиру на Кипре Гособвинение считает, что доходы бывшего чиновника не позволили бы купить такую недвижимость Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

Экс-глава минздрава Пермского края Вадим Плотников, которому инкриминируют крупную взятку, владеет квартирой в Ларнаке на Кипре. Об этом заявила представитель краевой прокуратуры Анна Кисель в ходе рассмотрения апелляции на решение суда первой инстанции, отправившего Плотникова под домашний арест, сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

В апелляционной жалобе Кисель подчеркнула, что официальные доходы Плотникова не позволили бы ему приобрести столь дорогостоящую недвижимость. По ее мнению, владение подтверждается справкой, предоставленной оперативниками из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю. Плотников утверждает, что не является собственником апартаментов, а лишь арендует их у Кондрашова. Он заявил, что не имеет документов, подтверждающих право собственности, и, следовательно, квартира ему юридически не принадлежит по законодательству Кипра, и сделка купли-продажи ещё не завершена.

Прокуратура настаивает на заключении обвиняемого под стражу в СИЗО.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале ноября в отношении Плотникова было возбуждено уголовное дело, а 12 ноября по решению Свердловского районного суда Перми ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 января следующего года.

По версии следствия, Вадим Плотников, занимая должность главврача краевого онкодиспансера, получил от предпринимателя Дмитрия Кондрашова в качестве незаконного вознаграждения дом и участок земли, оцененные в 17,6 млн руб. Взятка предназначалась за содействие в заключении выгодных контрактов с компаниями Кондрашова.

