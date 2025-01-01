Владелец попавшего в смертельную аварию микроавтобуса в Пермском крае находится в ГИБДД Возбуждены уголовные дела Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Автобусный маршрут № 675 между Пермью и Кунгуром обслуживает индивидуальный предприниматель Олег Ильин из Кунгура, это подтвердил сам ИП в комментарии для 59.ru. Именно микроавтобус Ильина попал в смертельное ДТП 14 ноября.

Олег Ильин сообщил изданию, что на данный момент нет точных данных по аварии, ситуация остаётся неясной. В настоящее время предприниматель находится в отделении ГИБДД, где он вместе с инспекторами пытаются разобраться в обстоятельствах произошедшего. «Связаться с водителем пока не удаётся», — сказал Ильин.

Ранее Главное управление МВД по региону озвучило предварительную версию причин ДТП. По данным ведомства, авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу.

В результате аварии трагедии погибли семь человек, включая одного несовершеннолетнего. Еще 12 человек госпитализированы, семеро из них находятся в тяжёлом состоянии.

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю возбудило два уголовных дела. Первое дело касается нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК РФ), а второе — оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Оба дела объединены в одно производство.

