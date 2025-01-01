Состояние семерых пострадавших в ДТП с автобусом в Прикамье тяжёлое Пять пациентов имеют состояние средней степени тяжести Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила, что семь человек, пострадавших в аварии с автобусом, находятся в тяжёлом состоянии. Она уточнила в Telegram, что пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семеро — тяжёлой.

Министр отметила, что все пострадавшие, включая одного ребёнка, получают необходимую медицинскую помощь в больницах Перми.

Анастасия Крутень также заявила о своём намерении посетить пострадавших в ДТП.

Ранее сообщалось, что микроавтобус, следовавший по маршруту Пермь—Кунгур, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли семь человек, ещё 12 получили травмы.

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю возбудило два уголовных дела. Первое дело касается нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК РФ), а второе — оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Оба дела объединены в одно производство.

