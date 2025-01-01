В Прикамье возбудили уголовное дело из-за смертельного ДТП с автобусом Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следственными органами Следственного комитета России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли люди. Дело квалифицировано по части 3 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По предварительным данным, 14 ноября 2025 года вечером в Кунгурском городском округе, вблизи деревни Черепахи, на трассе Пермь — Шадейка произошло лобовое столкновение микроавтобуса «Соболь» и грузового автомобиля. Сообщается, что водитель микроавтобуса, двигавшийся со стороны Перми в направлении Екатеринбурга, выехал на полосу встречного движения.

В результате аварии погибли несколько человек, в том числе один несовершеннолетний. Пострадавшие получают квалифицированную медицинскую помощь. Точное число пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК России. Проводится осмотр места ДТП, изымаются вещественные доказательства, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии.

