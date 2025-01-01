Шесть человек погибли в ДТП в Пермском крае В их числе один ребёнок Поделиться Твитнуть

В районе деревни Черепахи Кунгурского городского округа произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Об этом сообщает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

На месте работает оперативный штаб. Часть пострадавших уже доставлена в Кунгурскую центральную районную больницу для обследования. Несколько человек будут направлены на лечение в медицинские учреждения Перми.

«К сожалению, в результате аварии есть погибшие, в том числе один ребёнок. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Дал поручение министру здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень обеспечить пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь», — написал губернатор.

По данным ТАСС, пострадали 15 человек, также есть шесть погибших. Следственный комитет завел уголовное дело.

