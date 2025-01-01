Количество погибших в ДТП в Прикамье увеличилось до семи Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Пермском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 7 человек, ещё 12 получили травмы, включая одного несовершеннолетнего.

Предварительно установлено, что 14 ноября 2025 года вечером в Кунгурском городском округе, вблизи деревни Черепахи, на автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь (подъезд к посёлку Ачит) произошло лобовое столкновение. По данным следствия, автобус «ГАЗель», за рулём которого находился мужчина 1967 года рождения, двигался со стороны Перми в направлении Екатеринбурга и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым автомобилем «Scania», которым управлял водитель 1988 года рождения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.