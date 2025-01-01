Суд отказал мэрии в сносе спорного здания ТЦ у «Айсберга» в Перми Разбирательство шло с конца прошлого года Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Арбитражный суд Пермского края отклонил иск департамента земельных отношений к ООО «Траст-Центр» о сносе торгового центра, расположенного на ул. Ленина, 66, рядом с «Айсбергом». Резолютивная часть решения опубликована в картотеке суда.

Напомним, иск городской администрации Арбитражный суд Пермского края начал рассматривать в конце прошлого года. По мнению истца, здание, построенное в 2002 году, было возведено без соблюдения необходимых юридических процедур и является самовольной постройкой. Администрация города требовала его сноса.

Вскоре мэрия начала настаивать на прекращении использования земельного участка не по назначению, а также демонтаже киоска и торгового павильона на участке.

В июне этого года городские власти решили озеленить территорию около спорного ТЦ и поставили вокруг здания кадки с растениями. С другой стороны здания был открыт пункт набора желающих поступить на военную службу по контракту.

В сентябре фасад ТЦ вновь закрыли баннерами о выставке, посвящённой истории Перми.

В этом здании сейчас работает цветочный магазин, кафе быстрого питания Doner City и магазин «Лион». Управляет зданием компания «Траст-Центр», принадлежащая Сергею Турышеву.

