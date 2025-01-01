Мэрия Перми требует снести задние на улице Ленина, 66 Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление Департамента земельных отношений администрации Перми с иском к ООО «Траст-Центр». Компания является собственником двухэтажного здания, расположенного по адресу: Пермь, ул. Ленина, 66. В настоящее время в здании функционируют кафе «Центр плова», магазин продуктов питания и цветочный салон. Согласно материалам дела, администрация города настаивает на прекращении использования земельного участка не по назначению, а также требует демонтировать киоск и торговый павильон, находящиеся на участке. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Департамент также подал ходатайство о принятии обеспечительных мер, направленных на запрет Росреестру осуществлять любые регистрационные действия с данным земельным участком. Однако 2 июня суд отклонил данное ходатайство, мотивируя это тем, что департамент не предоставил достаточных доказательств необходимости принятия таких мер.

ООО «Траст-Центр» было зарегистрировано в Перми в 1999 году и специализируется на управлении недвижимым имуществом, находящимся в собственности или аренде. По результатам финансового года, завершившегося в 2024 году, компания задекларировала прибыль, превышающую 1 млн руб. С 11 декабря единственным владельцем «Траст-Центра» является Сергей Турышев.

Кроме того, с конца предыдущего года в арбитражном суде рассматривается ещё один иск Департамента к ООО. Администрация города требует сноса здания, расположенного по ул. Ленина, 66, утверждая, что оно было возведено самовольно. В рамках судебного разбирательства назначена комплексная экспертиза, срок проведения которой продлён до конца ноября текущего года. Производство по данному делу в настоящее время приостановлено.

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