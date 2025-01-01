ТЦ, который власти Перми хотят снести, окружили кадками с растениями Озеленение ограничило доступ к торговому комплексу Поделиться Твитнуть

фото с сайта "Коммерсантъ-Прикамье"

Администрация Перми решила озеленить территорию вокруг торгового центра по ул. Ленина, 66а. На это первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Этот ТЦ является предметом судебного разбирательства, в котором город добивается его демонтажа. Живые растения в кадках появились вокруг двухэтажного здания недавно. С другой стороны здания был открыт пункт набора желающих поступить на военную службу по контракту.

Предполагается, что озеленение, ограничивающее доступ к торговому комплексу, может быть способом давления на владельца спорного объекта недвижимости. В пресс-службе пермской администрации сообщили, что передвижные зелёные насаждения размещены вдоль всей ул. Ленина, и доступ к зданию остался как с ул. Ленина, так и с ул. Попова.

Согласно 2ГИС, в ТЦ по ул. Попова, 66а находятся цветочный магазин, кафе быстрого питания Doner City и магазин «Лион». Управляющей компанией здания является ООО «Траст-Центр», принадлежащее Сергею Турышеву.

С конца прошлого года арбитражный суд рассматривает иск городского департамента земельных отношений к ООО. Городские власти требуют сноса здания, считая его незаконной постройкой. Недавно департамент подал ещё один иск к «Траст-Центру», требуя прекратить нецелевое использование участка и убрать с него киоск и торговый павильон.

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