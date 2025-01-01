В Перми закрыли фасад спорного ТЦ у «Айсберга» с помощью выставки Мэрия настаивает на сносе здания Поделиться Твитнуть

Рядом с центральным входом в ТЦ по ул. Ленина, 66а, расположенный у «Айсберга», появилась выставка, посвящённая истории Перми. Баннеры с информацией практически полностью закрыли фасад здания. Ранее городские власти устанавливали в этом месте кадки с цветами, что затрудняло доступ в торговый комплекс. Мэрия через суд добивается сноса здания, утверждая, что это самовольная постройка.

В этом здании сейчас работает цветочный магазин, кафе быстрого питания Doner City и магазин «Лион». Управляет зданием компания «Траст-Центр», принадлежащая Сергею Турышеву.

По информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», департамент подал новый иск к «Траст-Центру», требуя прекратить нецелевое использование земельного участка и убрать с него киоск и торговый павильон.

В конце прошлого года Арбитражный суд Пермского края начал рассматривать иск департамента земельных отношений к ООО «Траст-Центр», в котором администрация требует снести здание по ул. Ленина, 66а, считая, что его возвели незаконно.

Как писал «Новый компаньон», в апреле этого года судебный процесс по поводу законности постройки ТЦ по ул. Ленина, 66а у «Айсберга» в Перми был приостановлен из-за назначения судебной экспертизы.

Ранее суд удовлетворил запрос администрации Ленинского района о проведении комплексной строительно-технической и пожарно-технической экспертизы по данному делу.

