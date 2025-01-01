Разбирательство по ТЦ у «Айсберга» в Перми приостановлено на время экспертизы Мэрия требует снести постройку Поделиться Твитнуть

Медиафасад на ТЦ «Айсберг» утром 11 октября 2019 года

Дмитрий Енцов

Судебное разбирательство по поводу законности реконструкции торгового центра по ул. Ленина, 66а у «Айсберга» в Перми приостановлено в связи с проведением судебной экспертизы. Об этом свидетельствует определение Арбитражного суда Пермского края, опубликованное в картотеке 4 апреля.

Суд удовлетворил ходатайство администрации Ленинского района, выступающей в роли истца с требованием снести спорный объект, о назначении по делу комплексной строительно-технической и пожарно-технической экспертиз. Расходы за проведение строительной экспертизы возложены на ответчика ООО «Траст-центр», ориентировочная стоимость — 166,7 тыс. руб. 10. Расходы за проведение пожарной экспертизы возложены на истца, ориентировочная стоимость — 156 тыс. руб.

Строительно-техническую экспертизу проведёт ФБУ «Пермская ЛСЭ Минюста России». В ходе исследования необходимо определить соответствие объекта требованиям законодательства, безопасность его эксплуатации, площадь и изменения параметров строительства по сравнению с характеристиками, указанными в техпаспорте. Срок проведения — до 1 октября. Проведение пожарно-технической экспертизы поручено ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Кировской области, перед экспертом поставлены вопросы о соответствии объекта требованиям пожарного законодательства и безопасности его эксплуатации. Срок проведения — не позднее 18 июля.

Как сообщалось ранее, администрация района считает, что ТЦ мог быть незаконно реконструирован — собственник не получал разрешения на проведение реконструкции и последующий ввод в эксплуатацию объекта. Ответчик опровергает эту информацию.

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