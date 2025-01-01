Разбирательство по ТЦ у «Айсберга» в Перми приостановлено на время экспертизы
Мэрия требует снести постройку
Судебное разбирательство по поводу законности реконструкции торгового центра по ул. Ленина, 66а у «Айсберга» в Перми приостановлено в связи с проведением судебной экспертизы. Об этом свидетельствует определение Арбитражного суда Пермского края, опубликованное в картотеке 4 апреля.
Суд удовлетворил ходатайство администрации Ленинского района, выступающей в роли истца с требованием снести спорный объект, о назначении по делу комплексной строительно-технической и пожарно-технической экспертиз. Расходы за проведение строительной экспертизы возложены на ответчика ООО «Траст-центр», ориентировочная стоимость — 166,7 тыс. руб. 10. Расходы за проведение пожарной экспертизы возложены на истца, ориентировочная стоимость — 156 тыс. руб.
Строительно-техническую экспертизу проведёт ФБУ «Пермская ЛСЭ Минюста России». В ходе исследования необходимо определить соответствие объекта требованиям законодательства, безопасность его эксплуатации, площадь и изменения параметров строительства по сравнению с характеристиками, указанными в техпаспорте. Срок проведения — до 1 октября. Проведение пожарно-технической экспертизы поручено ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Кировской области, перед экспертом поставлены вопросы о соответствии объекта требованиям пожарного законодательства и безопасности его эксплуатации. Срок проведения — не позднее 18 июля.
Как сообщалось ранее, администрация района считает, что ТЦ мог быть незаконно реконструирован — собственник не получал разрешения на проведение реконструкции и последующий ввод в эксплуатацию объекта. Ответчик опровергает эту информацию.
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