Алёна Бронникова По мнению властей, ТЦ у «Айсберга» в Перми могли незаконно реконструировать Администрация требует снести постройку Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Администрация Ленинского района Перми считает, что торговый центр по ул. Ленина, 66а у «Айсберга» мог быть незаконно реконструирован. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», об этом на заседании арбитражного суда 30 января сообщил представитель мэрии.

По мнению истца, собственник «Траст-центр» не получал разрешения на проведение реконструкции и последующий ввод в эксплуатацию. Ответчик опровергает эту информацию, отмечая, что в здании проводился капремонт, и состояние объекта для эксплуатации в данный момент не опасно.

По словам юриста, эксперты подготовили заключение о состоянии спорного объекта, согласно которому, выполненные работы не являются реконструкцией, а обладают признаками капремонта. Общая конфигурация и площадь здания не изменились. При этом цифры по площади различаются у истца и ответчика из-за разных методик расчёта, кроме того, были выявлены признаки реестровой ошибки, из-за чего площадь первого этажа здания была высчитана неверно.

Заседание было отложено до марта. Участникам процесса предложили ходатайствовать о проведении экспертизы.

Об иске администрации к ООО «Траст-Центр» сообщалось в середине января. Как стало известно, мэрия потребовала признать здание самовольной постройкой и снести его.

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