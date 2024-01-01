Пермские власти добиваются сноса ТЦ на перекрёстке улиц Ленина и Попова Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Администрация Ленинского района Перми подала иск в Арбитражный суд против ООО «Траст-Центр», которое является владельцем торгового центра на ул. Ленина, 66а. Ранее в этом помещении находился ресторан «Тсуру», а в настоящее время расположены кафе «Центр плова» и несколько магазинов. По мнению истца, здание, построенное в 2002 году, было возведено без соблюдения необходимых юридических процедур и является самовольной постройкой. Также муниципалитет подал ходатайство о введении обеспечительных мер, которые включают запрет на регистрацию каких-либо сделок с земельным участком по указанному адресу, а также с двухэтажным зданием кафе. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Суд учёл доводы муниципалитета, согласившись с тем, что предложенные меры помогут сохранить текущие отношения между участниками спора. Судебное заседание по данному делу назначено на 24 декабря.

Владелец ООО «Траст-Центр» зарегистрирован в Перми с 1999 года и занимается управлением как своим, так и арендованным имуществом. С 11 декабря этого года единственным собственником компании выступает Сергей Турышев.

Торговый центр является последним коммерческим объектом в районе Эспланады и ЦУМа, который остался после масштабной «зачистки» властями этой территории пять лет назад от частных торговых объектов.

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