В Перми закрылась ещё одна кофейня сети «Белый слон» Заведение на Островского продолжает работать Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

На ул. Чернышевского, 20 в Перми (ЖК «Браво») закрылась ещё одна кофейня сети «Белый слон». Информация об этом появилась в соцсетях проекта 31 октября. Из трёх заведений в городе осталось только одно — по ул. Островского, 52.

«С 1 ноября «Белый слон» ждёт вас только по ул. Островского, 52. Кофейня на ул. Чернышевского больше не принимает гостей. Спасибо всем, кто провёл с нами время в нашем солнечном филиале! Мы решили объединить всё самое лучшее, что у нас есть, в одном месте», — сообщается в публикации.

Напомним, первую кофейню владельцы «Белого слона» Александра и Илья Барон открыли в Перми в декабре 2023 года на Комсомольском пр., 33, второе заработало в июне 2024-го в ЖК «Браво», а в сентябре открылись двери бистро на ул. Островского. В августе 2025 года точка на Компросе закрылась, вместо «Белого слона» площадку заняла кофейня «Мами».

Ранее сообщалось, что на ул. Чернышевского, 20 в Перми планируется открыть вторую гастрокофейню «Фрай». Кроме того, по данным «2ГИС», в ЖК готовится к открытию магазин десертов и курников «Мама Люба».

