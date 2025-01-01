Алёна Бронникова В центре Перми открылась вторая кофейня с игровой для детей «Мами» Заведение заняло площадку кофейни «Белый слон» Поделиться Твитнуть

На месте кофейни «Белый слон» на Комсомольском проспекте, 33 в Перми открылась вторая в городе кофейня «Мами». Как указано в «2ГИС», заведение работает до 22:00, в будни с 8:00, в выходные с 9:00. В меню вошли салаты, сэндвичи, блины, десерты и напитки.

«Наша новая точка — это, в первую очередь, уютная кофейня в центре города, а не кофейня-игротека. Однако мы решили не отказываться от концепции «Мами» полностью и постарались сохранить баланс между кофейней и child-friendly пространством. Поэтому мы предусмотрели зоны лояльности для родителей и небольшой игровой уголок», — рассказали авторы в соцсетях.

Отмечается, что игровой уголок в новой кофейне — не основной ориентир, как в кофейне-игротеке на ул. Малкова, 12, и не предназначен для большого количества детей. При этом в заведении предусмотрены парковка для колясок и пеленальный столик.

Об открытии на Компросе нового заведения стало известно в конце августа. Ранее здесь находилось заведение «Белый слон», закрывшееся 1 августа. На данный момент в Перми работают ещё два заведения этой сети: по ул. Островского, 52 и ул. Чернышевского, 20.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.