Алёна Бронникова В сентябре на месте закрывшегося «Белого слона» в Перми откроется новое кафе Площадку займёт кофейня-игровая «Мами» Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Перми к открытию готовится второе заведение авторов кофейни-игровой «Мами». Новое пространство появится на месте закрывшейся в августе кофейни сети «Белый слон» на пр. Комсомольском, 33.

«Уже в сентябре откроем свои двери по адресу: Комсомольский проспект, 33. Ориентир нового пространства «Мами» — вкусные напитки и десерты. Мы не уходим от формата кофейни-игровой полностью. В новом пространстве также будут зоны лояльности для родителей и малышей», — сообщают авторы в соцсетях проекта.

Как отмечается в посте, на новой площадке также будут размещены небольшая игровая зона, детские стульчики, парковка для колясок, пеленальный столик, а в меню войдут напитки для детей. Точная дата открытия будет известна в ближайшее время.

Первая кофейня «Мами» в Перми открылась в декабре 2023 года по ул. Малкова, 12. Она работает в формате кофейни-игровой, в ней создана зона для детей.

Ранее по этому адресу находилась кофейня «Белый слон», которая закрылась 1 августа. На данный момент в Перми работают ещё два заведения этой сети: по ул. Островского, 52 и ул. Чернышевского, 20.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.