В пермской сети бистро «Белый слон» опровергли информацию о полном закрытии Прекратило работу только одно заведение

Максим Артамонов

В заявлении, опубликованном в официальном сообществе сети кофеен «Белый слон» в сети «ВКонтакте», команда проекта уточнила, что прекратила работу лишь одна из трёх точек. Согласно информации от представителей «Белого слона», с 1 августа закрыто заведение, расположенное на Комсомольском проспекте, 33 (первая кофейня сети).

Отмечается, что данное решение далось владельцам нелегко. Но в течение последнего года коллектив столкнулся с рядом трудностей и внутренней реорганизацией, и для дальнейшего развития и совершенствования «Белого слона» этот шаг был необходим, подчеркнули в сети кофеен.

Подчёркивается, что работа двух других заведений «Белого слона» по адресам: ул.Чернышевского, 20 и ул. Островского, 52, будет продолжена.

Ранее СМИ со ссылкой на публикацию «Белого слона» в соцсети "ВКонтакте" сообщили о полном закрытии сети.

