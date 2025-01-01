В Перми закрылась сеть бистро «Белый слон» Причиной стали экономические трудности Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал «In vino papulos»

В краевой столице прекращает работу сеть бистро «Белый слон», работавшая на протяжении нескольких лет. В соцсетях появилось соответствующее видео от владельцев общепита.

«Белый слон" уже долгое время проживает сложный и переломный период. Мы долго и упорно пытались сохранить то, что создавали с любовью, но, кажется, мы не справляемся», — сообщили владельцы бизнеса.

Как писал «Новый компаньон», в Перми работали три заведения этой сети. Последнее открылось в ноябре прошлого года в ЖК «Премьер» (ул. Островского, 52).

Заведение итальянской кухни работало в формате бистро, а одним из основных блюд стала римская пицца. Эта точка общепита была полноценным бистро с завтраками, обедами и ужинами. А его «фишкой» стала римская пицца.

Напомним, первую кофейню владельцы «Белого слона» Александра и Илья Барон открыли в Перми в декабре на Комсомольском пр., 33, второе кафе заработало в июне в ЖК «Браво» (ул. Чернышевского, 20).

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