Третье кафе «Белый слон» заработает в Перми в начале сентября Сначала бистро откроется в техническом режиме для фокус-группы Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал «In vino papulos»

Бистро «Белый слон» откроется в пермском ЖК «Премьер» (ул. Островского, 52) в начале сентября. Об этом сообщает телеграм-канал In vino papulos, отметив, что это третье заведение в городе с таким названием.

Сначала бистро откроется в техническом режиме для фокус-группы, а потом и для всех гостей. Сейчас продолжается проработка меню, набор и обучение персонала.

Отмечается, что новая точка общепита будет полноценным бистро с завтраками, обедами и ужинами. А «фишкой» заведения станет римская пицца.

«Концептуально меню будет держаться на slow comfort food — здоровой и «комфортной» еде, дающей чувство покоя и безопасности, понятной и вкусной, на каждый день», — говорится в информации.

Напомним, первую кофейню владельцы «Белого слона» Александра и Илья Барон открыли в Перми в декабре по Комсомольскому проспекту, 33, второе кафе заработало в июне в ЖК «Браво» (ул. Чернышевского, 20).

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