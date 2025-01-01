В Перми откроется ещё одна точка гастрокофейни «Фрай» Бистро начнёт работать на улице Чернышевского Поделиться Твитнуть

Фот: гастрокофейня "Фрай"

Кафе «Фрай» в Перми (ул. Чернышевского, 20) готовится к техническому открытию. В заведении будет доступно 35 посадочных мест.

По словам владелицы общепита Екатерины Михалевой, концепция нового «Фрая» заключается в том, чтобы предложить посетителям блюда, которые дополняют кофейную культуру. Это кухня comfort food — простая и подходящую для ежедневного употребления пища.

Как ранее писал «Новый компаньон», в апреле 2022 года кофейня «Фрай» также открылась в ЖК «Новый центр» (ул. Революции, 22), причём в новом формате — кофейни с десертами. В одном помещении с новой кофейней расположен шоурум интернет-магазина ennergiia.com.

Напомним, первая кофейня «Фрай» в городе начала работать по ул. Пермской, 161. Она открылась летом 2015 года.

