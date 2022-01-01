Мария Сыропятова В центре Перми открылась вторая кофейня «Фрай» В одном помещении с новой кофейней расположен шоурум Поделиться Твитнуть

Кофейня «Фрай» открылась в ЖК «Новый центр» (ул.Революции, 22). Об этом владельцы заведения сообщили в социальных сетях.





«Наш формат в «Новом центре» — кофейня с десертами к нему. Есть удобные посадочные места на двоих и большой общий стол», — пояснили в команде «Фрая».





В одном помещении с новой кофейней расположен шоурум интернет-магазина ennergiia.com





Напомним, что первая кофейня «Фрай» расположена по адресу ул.Пермская, 161. Она открылась летом 2015 года.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.