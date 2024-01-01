Алёна Бронникова В Перми открылось третье кафе «Белый слон» Основное блюдо в меню – римская пицца Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал «In vino papulos»

В пермском ЖК «Премьер» (ул. Островского, 52) открылось третье кафе проекта «Белый слон». Заведение итальянской кухни работает в формате бистро, а одним из основных блюд стала римская пицца.

«Мы открылись. Теперь официально у нас целых три Белых слона. Наша команда очень долго трудилась над интерьером, меню и концепцией бистро, что-то не получалось, срывались сроки, но мы это сделали», — цитирует «КП-Пермь» авторов проекта.

О планируемом открытии нового кафе стало известно в августе. Как сообщил telegram-канал In vino papulos, меню нового заведения будет состоять из здоровой и «комфортной» еды. Напомним, первую кофейню владельцы «Белого слона» Александра и Илья Барон открыли в Перми в декабре на Комсомольском пр., 33, второе кафе заработало в июне в ЖК «Браво» (ул. Чернышевского, 20).

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что уфимская ресторанная группа Trend до конца года планирует открыть в Перми заведение «Август бистро». Оно будет расположено в ТРК «Планета».

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