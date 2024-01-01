Алёна Бронникова Уфимская ресторанная группа планирует открыть в Перми бистро Новое заведение появится на площадке ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Уфимская ресторанная группа Trend планирует открыть в Перми ещё одно заведение. Новый проект запустят на площадке торгово-развлекательного центра «Планета», об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе ТРЦ.

«Август бистро» разместится в центральном атриуме, на площади более 300 кв. м. Точная дата открытия пока не известна, запуск проекта ожидается до конца 2024 года.

Первый ресторан группы Trend был открыт в Уфе в 2005 году. Сейчас, по данным официального сайта, РГ развивает 30 проектов в Уфе, Москве, Архангельске. В Перми в 2022 году в «Планете» открылось кафе сети Buffet, которое работает в формате free flow.

Информация о концепции «Август бистро» на сайте РГ отсутствует, сообщается, что открытие ожидается в скором времени. На сайте поиска работы опубликованы вакансии в новый проект, но сотрудников набирают пока в заведение на территории Уфы. Отмечается, что в меню бистро будет представлена итальяно-греческая кухня.

Как ранее сообщалось, в Перми в ближайшее время запланировано открытие бистро русской кухни «Матрёшка» новосибирского ресторанного альянса DNK Food. Заведение будет работать в пермском аэропорту Большое Савино.

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