Алёна Бронникова В аэропорту Перми откроется кафе федеральной сети «Матрёшка» В новом заведении будут представлены блюда русской кухни Поделиться Твитнуть

Новосибирский ресторанный альянс DNK Food планирует запустить ещё одно заведение в пермском аэропорту Большое Савино. Как указано на сайте поиска работы hh.ru, организация набирает в штат сотрудников для работы в бистро русской кухни «Матрёшка».

Точная дата открытия нового заведения на площадке пермского аэропорта пока не известна. На сайте поиска работы указано, что начало работы бистро ожидается «совсем скоро». Первым на это обратил внимание ИА «Текст».

Заведение предлагает блюда русской кухни: супы, салаты, горячие блюда, выпечка, бутерброды, закуски. Основной акцент в меню сделан на картофеле с начинками.

DNK Food — новосибирский ресторанный альянс, представленный 17 брендами. Руководитель — бизнесмен Владислав Дорошенко. Всего в России открыто 40 ресторанов сети в аэропортах Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, Калининграда, Самары, Сочи, Симферополя, Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы (Домодедово). В Перми на данный момент работают пивные рестораны с русской и европейской кухней «Хамовники» и «Жигулёво», ресторан итальянской кухни Italiano, кофейня Cafetino и бар «Волковская пивоварня».

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