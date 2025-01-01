«Единая Россия» передаст вакантный мандат в заксобрании Прикамья Станиславу Швецову Решение принято на заседании президиума регионального политсовета партии Поделиться Твитнуть

Станислав Швецов

Константин Долгановский

Мандат Вячеслава Григорьева в Законодательном собрании Прикамья перейдёт главе исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Станиславу Швецову. Об этом по итогам заседания президиума регионального политсовета сообщили в пресс-службе партии.

«В рамках заседания ПРПС было принято решение о предложении Избирательной комиссии Пермского края для замещения вакантного депутатского мандата Законодательного собрания Пермского края четвёртого созыва кандидатуру Швецова Станислава, руководителя регионального исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края», — сообщается в соцсетях «Единой России» в Прикамье.

Помимо этого, была утверждена новая форма бумажного заявления о признании сторонником и приёме в члены партии. А также принято решение о назначении Елены Фотиной исполнительным секретарём местного отделения партии в Осинском округе.

Напомним, Вячеслав Григорьев, занимавший в краевом парламенте пост первого заместителя председателя, в сентябре был назначен на должность сенатора Совета Федерации от Пермского края. В ходе октябрьской «пленарки» депутаты заксобрания приняли решение о досрочном прекращении его полномочий депутата. Первым вице-спикером был выбран замруководителя комитета по промышленности, экономполитике и налогам Александр Козюков.

О том, что вакантный мандат может получить Станислав Швецов, СМИ со ссылкой на источники сообщали сразу после принятия решения о прекращении полномочий депутата Григорьева. В самой партии ранее воздерживались от комментариев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.