В парламенте Прикамья назначен первый заместитель председателя

Депутаты утвердили кандидатуру на пост первого заместителя председателя Законодательного собрания Прикамья. Вопрос был рассмотрен на пленарном заседании представительного органа 23 октября.

На должность первого вице-спикера в результате тайного голосования был выбран заместитель председателя комитета ЗС по промышленности, экономической политике и налогам, бывший министр сельского хозяйства региона Александр Козюков. Его кандидатуру предложил спикер Валерий Сухих. «За» проголосовали все 47 участников заседания.

Ранее пост занимал Вячеслав Григорьев, в сентябре он был назначен на должность сенатора Совета Федерации от Пермского края вместо Андрея Климова. В ходе заседания депутаты также приняли решение о досрочном прекращении его полномочий депутата краевого парламента.

Напомним, о том, что Александр Козюков может стать вице-спикером, СМИ сообщали также в сентябре. Ранее он выдвигался на пост губернатора региона от партии «Единая Россия», в ходе предварительного голосования соперничал с действующим главой Прикамья Дмитрием Махониным.

