Алёна Бронникова На должность первого вице-спикера ЗС Прикамья выдвинули кандидатуру Александра Козюкова Решение будет принято путём тайного голосования Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Первым заместителем председателя Законодательного собрания Прикамья может стать зампредседателя комитета ЗС по промышленности, экономической политике и налогам Александр Козюков. Его кандидатуру выдвинул спикер Валерий Сухих.

Окончательное решение о его назначении на должность депутаты примут путём тайного голосования. Голосование проведут в течение пленарного заседания 23 октября. Решение станет известно в этот же день.

Напомним, занимавший должность первого вице-спикера краевого парламента Вячеслав Григорьев был назначен сенатором Совфеда от Пермского края вместо Андрея Климова. В связи с этим в ходе пленарного заседания депутаты приняли решение о досрочном сложении его полномочий.

В краевом избиркоме сообщали, что Вячеслав Григорьев был избран по партийным спискам в составе первой тройки, поэтому его мандат может перейти любому человеку из заверенного списка «Единой России». Партия должна определиться с кандидатурой, рекомендованной соответствующим органом, согласно уставу. После проверок Избирком Пермского края зарегистрирует кандидата избранным депутатом. Замещение вакантного мандата, согласно процедуре, происходит после принятия решения о досрочном прекращении полномочий депутата.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.