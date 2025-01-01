Депутатом заксобрания Пермского края может стать Станислав Швецов Он руководит исполкомом реготделения партии «Единая Россия» Поделиться Твитнуть

Станислав Швецов

Константин Долгановский

Освободившийся мандат депутата Законодательного собрания Пермского края может достаться руководителю исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Станиславу Швецову. Об этом со ссылкой источники пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, сегодня, 23 октября, на заседании краевого парламента депутаты приняли решение о прекращении полномочий депутата Вячеслава Григорьева. Ранее он был утверждён в качестве представителя Пермского края в Совете Федерации РФ.

Григорьев был избран в парламент в 2021 году по спискам партии «Единая Россия», и теперь его мандат вакантен. Решение о том, кому передать мандат, должны принять «единороссы».

Ранее в партии воздерживались от комментариев на этот счёт.

