Технология Пермского НОЦ по очистке шахтных вод КУБа была признана эффективной

Самый опасный для экологии края источник — это кислые воды ликвидированных кизеловских шахт

Глава минприроды Прикамья Дмитрий Беланович 22 октября представил депутатам комитета краевого парламента по бюджету доклад о реализации проекта по ликвидации экологической катастрофы и её последствий на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ). По его словам, «Пермский НОЦ» изучил шесть вариантов технологической очистки кислых вод, и одна технология показала наибольшую эффективность.

Как напомнил министр, в июле 2024 года была повторно утверждена дорожная карта, разработан перечень мероприятий, который выполняется и контролируется РФ, одним из пунктов которого является разработка и принятие концепции минимизации ликвидации изливов шахтных вод и негативных последствий. Срок — до 25 декабря 2025 года. При этом в начале года Минэнерго РФ заявило об отсутствии средств для данных работ, и к проекту был подключен НОЦ для выполнения научно-исследовательских работ, которые должны были лечь в основу концепции по устранению катастрофы.

«Соответствующая концепция Минэнерго РФ была разработана и представлена в августе. Пермский край высказал свои замечания. По нашему мнению, проект концепции фактически представлял собой резюме по итогам ранее выполненных работ и исследований и не содержал новых данных. В концепции отсутствует ключевой раздел, который должен содержать информацию и об объёмах финансирования, и о мероприятиях по ликвидации», — отметил Беланович.

НОЦ со своей стороны выполнил сравнительный анализ имеющихся технических решений, которым подтвердил необходимость начать разработку проектно-сметной документации по отдельным изливам. По словам министра, было рассмотрено шесть вариантов технологической очистки таких вод, и НОЦ выделил одну как наиболее эффективную. Эта технология была разработана самим центром, прошла лабораторную и промышленную апробацию — на самих изливах. Она основана на методе электролиза, в результате применения которого, с образованием нового продукта.

«Установка показала, что на сегодняшний день в результате электролиза сточных вод, которые имеют большую концентрацию металлов, осуществляется их осаждение, и они оттуда извлекаются. Металлы по извлечении становятся не отходным, а товарным продуктом. Минпром с НОЦ прорабатывают вопрос реализации этого металла, чтобы при затратах на работу установки и себестоимость процесса, она была рентабельна. Именно эта технология показала минимизацию отходов и неплохие показатели воды, которая будет выбрасываться в водные объекты», — уточнил министр.

Кроме того, дорожной картой предусмотрена разработка региональных нормативов ПДК вредных веществ в реках рыбохозяйственного значения как Яйва, Косьва и Чусовая. Ответственным по этому пункту является Росрыболовство. Нормативы должны быть утверждены до конца декабря 2026 года, но ведомство до сих пор не определило для себя источник финансирования для их разработки. Работа займёт от года до полутора, стоимость, по словам министра — около 25 млн руб. Чтобы избежать затягивания сроков, правительство Пермского края прорабатывает вопрос возможности участия по данной проблеме в федеральном проекте «Вода России».

«Вопрос держится на очень жёстком контроле. Как только мы увидели, что пошли отклонения «вправо», мы начали прорабатывать вопрос, как минимизировать риски и дальше продолжать реализовывать проект, чтобы выйти на определение технического решения и в дальнейшем определения финансирования в рамках средств РФ», — рассказал глава минприроды.

В данный момент ведётся трёхуровневый мониторинг неагтивного воздействия, который оказывается на водные объекты силами Минэнерго, Росгидромета РФ, и регионального правительства. Министр уверен, что явных угроз увеличения негативного воздействия нет. Ликвидация последствий возможна только за счёт федерального бюджета.

Заслушав доклад, депутаты сняли вопрос с контроля.

В сентябре 2024 года «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае приступили к испытанию технологии очистки изливов кислых шахтных вод КУБа. Разработчиком метода фильтрации выступает Пермский НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование». Весной 2025 года краевое минприроды сообщило, что на оценку и обоснование вариантов комплексной экологической реабилитации всей территории объём финансирования в этом году составит 10 млн руб.

В проекте краевого бюджета на ближайшую «трёхлетку» заложено по 3 млн руб. ежегодно для наблюдения за окружающей средой в зоне КУБа и оценки воздействия кислых шахтных вод на реки.

Напомним, шахты КУБа были закрыты в 1990-х — начале 2000-х годов из-за экономической нецелесообразности, после чего в них стала накапливаться вода от таяния снега и дождей. Вступая в реакцию окисления, вода загрязняла местные водоёмы., из-за чего реки Кизеловского, Гремячинского, Чусовского и Губахинского районов подверглись загрязнению. Летом 2025 года суд приговорил экс-федеральной организации, занимающейся реструктуризацией и закрытием нерентабельных шахт Андрея Моисеенкова к семи годам в колонии строгого режима за присвоение около 700 млн руб., предназначавшихся, в частности, на работы по ликвидации убыточного КУБа.

