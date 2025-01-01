Алёна Бронникова Для наблюдения за окружающей средой в зоне КУБа в Прикамье выделят 9 млн рублей Ежегодно будет проводиться оценка воздействия кислых шахтных вод на реки Поделиться Твитнуть

Самый опасный для экологии края источник — это кислые воды ликвидированных кизеловских шахт

Игорь Катаев

В бюджете Прикамья на 2026-2028 годы предусмотрят 9,6 млн руб. для наблюдения за окружающей средой в зоне негативного воздействия изливов кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета.

Ежегодно КГБУ «Аналитический центр» будут выделять более 3 млн руб. В частности, в 2026-м — 3,1 млн, в 2027 и 2028-м — по 3,2 млн руб. Средства будут направлять на проведение оценки воздействия загрязнённых вод на поверхностные водные объекты. Пробы будут отбираться в 21 точке бассейнов рек Яйва, Косьва и Чусовая.

В прошлом году сообщалось, что АНО «Пермский НОЦ» выполнит научно-исследовательские работы по оценке вариантов комплексной реабилитации пострадавших в результате изливов объектов. Для этого в текущем году было запланировано финансирование работ в размере 10 млн руб. Результаты работы лягут в основу концепции, которую разрабатывает Минэнерго России. Необходимо определить ориентировочную стоимость строительства и эксплуатации очистных сооружений с учётом ранее выбранных технологий.

Дорожной картой запланированы разработка проектной документации по строительству очистных сооружений, ликвидация накопленного вреда окружающей среде и восстановление экосистем рек в 2027-2034 годах. Старт работ по строительству очистных сооружений намечен на 2029 год.

Ранее также стало известно, что Мещанский суд Москвы приговорил экс-руководителя подведомственного Минэнерго ФГБУ ГУРШ, занимающегося реструктуризацией и закрытием нерентабельных шахт и разрезов, Андрея Моисеенкова к семи годам в колонии строгого режима. Бывший чиновник признан виновным в присвоении около 700 млн руб. и организации преступной группы. Деньги предназначались для рекультивации закрытых шахт и улучшения экологической обстановки, в частности, по ликвидации убыточного Кизеловского угольного бассейна, однако часть этих работ была выполнена только формально, в документах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.