Экс-глава ГУРШ осуждён за присвоение средств на закрытие убыточных шахт в Прикамье Андрею Моисеенкову дали семь лет Поделиться Твитнуть

Самый опасный для экологии края источник — это кислые воды ликвидированных кизеловских шахт

Игорь Катаев

Мещанский суд Москвы вынес решение по делу, имеющему отношение к Пермскому краю. Он приговорил Андрея Моисеенкова, экс-руководителя подведомственного Минэнерго ФГБУ ГУРШ, занимающегося реструктуризацией и закрытием нерентабельных шахт и разрезов, к семи годам в колонии строгого режима, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бывший чиновник признан виновным в присвоении около 700 млн руб. и организации преступной группы. Деньги предназначались для рекультивации закрытых шахт и улучшения экологической обстановки. ФГБУ получило финансирование, в частности, на работы по ликвидации убыточного Кизеловского угольного бассейна (Пермский край), однако часть этих работ была выполнена только формально, в документах. Расследование уголовного дела началось в июне 2024 года в отношении неназванных сотрудников ГУРШ.

Андрей Моисеенков признал свою вину в полном объёме, выразил сожаление о содеянном и подписал соглашение о сотрудничестве со следствием. Судебное разбирательство проходило в особом порядке, без изучения улик и допроса свидетелей. Суд приговорил подсудимого к семи годам заключения в колонии строгого режима и удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на сумму 672 млн руб. Государственный обвинитель настаивал на десятилетнем сроке лишения свободы.

