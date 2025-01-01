На работы по оценке реабилитации территории КУБа в Прикамье в 2025 году направят 10 млн рублей Результаты лягут в основу концепции по устранению экологической катастрофы Поделиться Твитнуть

Самый опасный для экологии края источник — это кислые воды ликвидированных кизеловских шахт

Игорь Катаев

На заседании комитета Заксобрания Прикамья по бюджету замминистра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Дмитрий Полшведкин представил доклад о планах ликвидации экологической катастрофы и её последствий на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Он рассказал, что в этом году АНО «Пермский НОЦ» будут выполнены научно-исследовательские работы по оценке вариантов комплексной реабилитации пострадавших объектов.

«В 2025 году запланировано выполнение работ по направлению «Оценка и обоснование вариантов комплексной экологической реабилитации» всей территории. Общий объём финансирования в текущем году — 10 млн руб. Результаты этой работы лягут в основу концепции, которую разрабатывает Минэнерго России», — отметил замминистра.

Проект концепции будет подготовлен на основании результатов мониторинга, принятых ранее решений и актуализированных данных. Необходимо определить ориентировочную стоимость строительства и эксплуатации очистных сооружений с учётом ранее отобранных технологий. По словам Полшведкина, было разработано несколько вариантов технологических решений. В том числе, по минимизации изливов, по объединению нескольких изливов в единый сток, чтобы установить очистные сооружения в одном месте, а также по рекультивации породных отвалов.

Он отметил, что в прошлом году была сформирована и утверждена дорожная карта, проведены научно-исследовательские работы по реализации первоочередных мероприятий для снижения изливов ядовитых вод из заброшенных шахт и их ликвидации, сформирован необходимый перечень работ и технических решений, создана и запатентована новая технология очистки.

В текущем году будет проведено межведомственное выездное заседание с посещением объектов КУБа, федеральные органы исполнительной власти представят отчёт о проделанной работе. Совместно с Росрыболовством будет подготовлено предложение по установлению индивидуальных нормативов качества водных объектов на территории КУБа. В следующем году предполагается разработать и утвердить эти региональные нормативы.

Слайд из презентации Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В течение 2027-2034 годов дорожной картой предусмотрены разработка проектной документации по строительству очистных сооружений, ликвидация накопленного вреда окружающей среде и восстановление экосистем рек. В 2028-м запланировано проведение закупки на организацию выполнения работ непосредственно на территории КУБа, старт работ по строительству очистных сооружений намечен на 2029 год, ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2030 году.

Заслушав доклад, депутаты предложили вернуться к вопросу в октябре, после заседания межведомственной комиссии.

Напомним, шахты КУБа были закрыты в 1990-х — начале 2000-х годов из-за экономической нецелесообразности, после чего в них стала накапливаться вода от таяния снега и дождей. Вступая в реакцию окисления, вода загрязняла местные водоёмы. В результате реки Кизеловского, Гремячинского, Чусовского и Губахинского районов подверглись загрязнению. Ежегодно 19 изливов из шахт производят до 75 млн куб. м опасных вод. Ежегодный ущерб водным объектам составляет более 15 млрд руб.

Слайд из презентации Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

По решению суда, Минэнерго обязано провести мониторинг, найти технологическое решение и провести работы по очистке окружающей среды. Как сообщалось в прошлом году, на решение экологической проблемы потребуется около 10 лет.

В начале апреля 2025-го в рамках Дней Пермского края в Совете Федерации комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провёл расширенное заседание по актуальным вопросам природопользования и охраны окружающей среды Прикамья, в котором принял участие глава краевого минприроды Дмитрий Беланович. В частности, он рассказал об экологической катастрофе КУБа, обратив внимание сенаторов на необходимость урегулировании вопроса загрязнения объектов изливами шахтных вод. По информации на сайте СФ, по итогам обсуждения комитет предложил предусмотреть в федеральном бюджете на 2025-2027 годы и каждом последующем средства для реализации мероприятий до 2034 года.

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