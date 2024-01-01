Губернатор Пермского края встретился с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым Обсуждался ряд экологических проектов Прикамья Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, обсуждался ряд экологических проектов Прикамья.

Вице-премьеру была представлена информация о работах по восстановлению территории Кизеловского угольного бассейна. Этот проект станет первым подобным опытом для страны. Запланирован комплекс экологических мероприятий, включая восстановление водоёмов и нарушенных экосистем, очистку рек и зарыбление. В настоящее время успешно проходят испытания опытной станции по очистке воды на изливе реки неподалёку от Губахи, где удаётся удалять опасные вещества, концентрация которых превышала допустимые нормы в десятки тысяч раз. Качество воды рек Яйва и Косьва контролируется в режиме реального времени благодаря автоматизированной системе мониторинга, разработанной учеными из Перми.

На встрече также обсуждалась рекультивация свалок. В Прикамье работы ведутся на площади 53,5 га. В Березниках и Кунгуре они уже завершены, а до конца года будут окончены в Соликамске.

Дмитрий Патрушев и Дмитрий Махонин также обсудили планы по включению объектов региона в федеральный проект «Генеральная уборка».

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