Алёна Бронникова Устранение изливов кислых вод из заброшенных шахт в Прикамье займёт около 10 лет План по решению проблемы разработан до 2034 года Поделиться Твитнуть

Ольга Березина

На решение экологической проблемы по устранению изливов кислых вод из заброшенных шахт на территории Кизеловского угольного бассейна потребуется около 10 лет. Об этом на заседании комитета по бюджету заксобрания Пермского края сообщил министр природных ресурсов региона Дмитрий Беланович.

Он отметил, что объект находится в собственности Минэнерго РФ. При этом ситуация с изливом вод на территории КУБа уникальна, не имеет аналогов в мире, прежде всего из-за состава выходящей на поверхность воды, и, как следствие, отсутствует универсальная технология для устранения проблемы. Несмотря на то, что она не подпадает ни под одну федеральную программу, в качестве одного из источников финансирования предложена федеральная программа «Развитие энергетики РФ».

На протяжении многих лет велась переписка, проводились рабочие визиты депутатов Госдумы, и федеральных ведомств. Жители Губахи и Кизела обратились в суды, которые обязали Минэнерго найти решение до 1 января 2029 года. За это время необходимо провести мониторинг, инвентаризацию, найти технологическое решение и провести все эти работы, которые позволят очистить воду. По словам Белановича, это событие может занять не один десяток лет.

«В дальнейшем, когда мы добьёмся, чистой воды, которая будет сбрасываться в реки, последует реабилитация самих водных объектов. За такое длительное время там образовались донные отложения, которые также необходимо очистить, дать возможность реке самовосстанавливаться и восстанавливать биологический ресурс», — рассказал министр.

Для решения проблемы была создана рабочая группа, в которую вошли губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, представители федеральных министерств: энергетики и природных ресурсов, научные учреждения и организации. В рамках проведённой работы была разработана дорожная карта из 19 пунктов, исполнение которых рассчитано до декабря 2034 года в связи с техническими особенностями.

Дорожная карта включает в себя план мероприятий по урегулированию вопроса загрязнения водных объектов и устанавливает исполнителей среди федеральных и региональных органов власти. Регион должен будет контролировать ситуацию и организовать независимый мониторинг состояния окружающей среды.

Пермский НОЦ «Рациональное недропользование» приступил к разработке решений по очистке, которое в скором времени планируется опробовать на одном из стволов шахт. Совместно с Росрыболовством край также продолжит работы по получению надлежащих технических условий, которых необходимо добиться для обеспечения качества воды.

Дорожная карта направлена на утверждение правительству РФ. По итогам рассмотрения вопроса депутаты приняли решение держать вопрос на контроле.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.