Научную разработку Пермского университета представили в Госдуме Исследование учёного ПГНИУ поможет решить экологическую проблему Кизеловского угольного бассейна Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Заместитель директора Естественнонаучного института Пермского государственного научного исследовательского университета (ПГНИУ) Николай Максимович представил рекомендации по решению экологических проблем Кизеловского угольного бассейна в Государственной думе Российской Федерации.

Максимович напомнил, что кислые шахтные воды Кизеловского угольного месторождения являются одним из основных источников загрязнения рек Камско-Волжского бассейна: «В течение полугода мы вели работу с 59 организациями России, которые обладают технологиями очистки шахтных вод. В результате, отобрали несколько для проведения в дальнейшем опытно-промышленных испытаний. Кроме того, мы показали, что за счёт различных технологических приёмов можно снизить объёмы изливов кислых шахтных вод».

С целью всестороннего изучения условий в Кизеловском угольном бассейне предлагается разработать единую цифровую платформу, в рамках которой будет функционировать система оперативного мониторинга, разработанная в ПГНИУ.

Ранее «Новый компаньон» писал, что специалисты Лаборатории геологии техногенных процессов ПГНИУ в сотрудничестве с компанией ООО «ЛНК» разработали и внедрили автоматизированную систему для мониторинга качества воды в двух реках Кизеловского угольного бассейна — Яйве и Косьве. Это нововведение позволяет отслеживать уровень загрязнения в реальном времени, учитывая высокую степень загрязнения вод от шахтных сбросов.





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